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Советы и правила для создания объявлений

Советы для создания Вашего объявления:

  • Заголовки объявлений должны быть ясны. Начните объявления со словами: "Ищу ..."," Продаю ...", или " Обмен ...". Если это является объектом для продажи, мы рекомендуем написать марку и модель
  • Вы должны четко объяснить, что вы предлагаете или что вы ищете. Не используйте сокращений. До подтверждения объявления, убедитесь, что ваш будущий покупатель имеет всю информацию
  • Поместите фотографии в каждой из ваших объявлений, потому что это увеличение впечатлительность
  • Не забудьте включить свой номер телефона

Правила:

  • Не размещайте объявления несколько раз, не используйте ту же фотографию несколько раз. Отказан доступ для тех, кто не соблюдают этo правило.
  • Для получения дополнительной информации см. yсловия использования